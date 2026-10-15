No me correponde opinar de Jáuregui, PAN decidirá si es buen perfil o no: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que no le corresponde a ella señalar si César Jáuregui es un buen perfil o no para ocupar una candidatura y que será el Partido Acción Nacional (PAN) quien determine quiénes serán las y los contendientes en las elecciones del 2027.

Ello luego de que ayer se dio a conocer en una entrevista con Latinus que César Jáuregui actuó de manera libre en la Fiscalía General, sin enterarla a ella de asuntos como el del narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos en donde, posteriorm al operativo, fallecieron dos agentes de la CIA.

“No le corresponde a una servidora decir, primero, si es o no un buen candidato y segundo, si será un candidato, eso le corresponde al partido”, expresó la mandataria estatal.

Maru Campos mencionó para Latinus que el caso de Morelos “destapó una caja de Pandora al interior de la Fiscalía, se actuó por la libre y eso no se puede perdonar, esa actitud ya rebasa ese límite de no avisarle a la jefa, de no platicarle, de no saber qué es lo que estaba pasando”.