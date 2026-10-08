No les gusta que dejen en evidencia sus actos de corrupción: De la Peña por “Ley Antimemes”

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña calificó la “Ley Antimemes” como un atropello a la libertad de expresión, al aprobarse sanciones económicas y hasta penales.

Señaló que quienes están ahora en el poder, en el pasado se sirvieron de los memes para atacar a la autoridad en turno y ahora que son ellos quienes están en esa posición, buscan eliminar la libertad de expresión.

“A lo mejor a estos señores les hacía mucha gracia cuando a ellos les servían los memes para atacar a la autoridad, pero ahora que ellos están del otro lado de la calle ya no les gusta que este ingenio de los mexicanos deje en evidencia sus omisiones, sus errores, sus excesos, por supuesto sus actos de corrupción, sus vínculos con la delincuencia organizada, y pues ahora están sacrificando la libertad de expresión de todos los mexicanos para no verse en este espejo de la realidad”.

Fue ayer por cuando se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que establece obligaciones para las empresas proveedoras de internet respecto al contenido que los usuarios publican en internet.