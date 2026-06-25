“No hay un solo centímetro de la frontera que los cárteles no controlen”: secretario de Seguridad Nacional de EU afirma que “nueve plazas” operan en el muro

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afirmó este jueves que los cárteles del narcotráfico tienen totalmente controlada la frontera en México.

En una audiencia ante la Cámara de Representantes, el funcionario detalló que nueve organizaciones criminales mantienen el mando en el muro e incluso destacó que estos ya utilizan drones para continuar con sus operaciones.

“Lo que vemos con respecto al muro es que los cárteles están en constante evolución y representan una amenaza. No hay ni un solo centímetro de la frontera norte de México que no esté cubierto por una plaza. Nueve cárteles controlan la zona”, dijo.

El secretario defendió la continuación de la construcción del muro como parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump para blindar este cruce.

“Cuantos más muros construyamos, más podremos concentrarnos en las zonas de tráfico y estamos analizando esto detenidamente”, añadió.

Markwayne Mullin explicó que como parte de este blindaje han instalada un muro secundario, a las que denominó “cercas inteligentes”, además de que han instalado sensores de calor para poder rastrear a los criminales.

“Eso nos da tiempo cuando corten la cerca, podemos reaccionar porque lo están haciendo en áreas muy rurales, podemos reaccionar antes de que puedan pasar el muro secundario”, añadió.