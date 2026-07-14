“No hay delito”: García Harfuch descarta investigar a gobernadora de BC por filtración de audios

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, minimizó este martes la conversación revelada en la que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, expresa su disposición a compartir información con Estados Unidos para buscar un acuerdo ante las acusaciones en su contra.

En el audio participan un intermediario y la morenista; ella manifiesta que puede compartir datos con agencias estadounidenses, incluso de las mesas de seguridad.

“En los audios que que se hicieron públicos el día de ayer no se infiere que se vaya a dar información confidencial”, dijo el funcionario federal a la prensa.

García Harfuch añadió que la información que se maneja en este tipo de reuniones de seguridad se tienen datos a nivel estatal como la incidencia delictiva diaria; negó que se vaya a abrir una investigación ya que no se estaría cometiendo algún delito.

“No hay una información como tal que tenga un grado de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartido con alguna autoridad, si es que fuera el caso que es con alguna autoridad”, añadió.

El secretario indicó que se desconoce hasta el momento qué tipo de autoridad es la persona con la que Marina del Pilar habla, declaración que secundó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ella dio una explicación. No se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando, lo que hay es una llamada telefónica que dio a conocer un periodista, no se sabe ni siquiera bien con quién está hablando”, insistió.