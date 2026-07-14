No seremos herramienta de golpeteo, buena relación con Maru: Rafa Loera y Anya Trevizo

Rafael Loera Talamantes y Anya Trevizo reafirmaron su agradecimiento con la gobernadora María Eugenia Campos Galván por el tiempo que formaron parte de su equipo.

Ambos explicaron los motivos por los cuales se separaron del Gobierno del Estado, Anya Trevizo mencionó que renunció a ser la asistente de Maru Campos por convicción personal y que próximamente dará a conocer un proyecto en el que está trabajando.

Por su parte, Rafa Loera confirmó que buscará la candidatura de Acción Nacional para la alcaldía de Chihuahua, asegurando que se va con la frente en alto y con resultados tangibles de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

El exsecretario señaló que ante los intentos de afectar el proyecto de Acción Nacional, no permitirá que él y su esposa se utilicen como una herramienta de golpeteo político.