Sheinbaum dice que no ha conversado con Rocha Moya y que EU no ha presentado pruebas contra él

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes que no ha entablado una conversación personal con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, desde que Estados Unidos presentó la solicitud provisional con fines de extradición a finales de abril.

En su conferencia matutina, la mandataria también evadió confirmar si el gobernador morenista regresará al cargo después de que su administración ha insistido en que no existen pruebas en su contra.

“Personalmente no he hablado con él, hablé el el primer día, cuando salió el esta solicitud de Estados Unidos, después no he hablado con él, y vamos a esperar —sobre su posible regreso—, no no nos adelantemos”, declaró.

Sheinbaum aseguró que desde que la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York presentó la acusación contra Rocha Moya, su administración no ha recibido pruebas de los señalamientos.

“Del caso del gobernador hoy con licencia de Sinaloa, siguen —la FGR— también con sus propias investigaciones, derivadas de la solicitud de Estados Unidos, las investigaciones tienen que ver con los delitos que presenta o los presuntos delitos de los que acusa Estados Unidos, todo ello va muy avanzada la fiscalía”, comentó.

Sobre el plazo marcado en el tratado de extradición para este tipo de casos, la presidenta negó que no es aplicable porque no está contemplado en la Constitución de Sinaloa.

“Como hemos dicho, nosotros no vamos a cubrir a nadie, eso es muy importante, pero tampoco vamos a acusar a nadie sin pruebas. Y para eso hay una institución que se encarga de ello, que es la Fiscalía General de la República”, añadió.