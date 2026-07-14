Esperan 1 millón de visitantes en el estado de julio a agosto

Alejandra Villalobos, directora de gestión turística y coordinadora de FITA dio a conocer que en esta temporada vacacional se proyecta una derrama económica de 2 mil 300 millones de pesos.

En este sentido destacó que se espera un millón de visitantes para el estado durante el periodo de julio y agosto, principalmente en zonas del sur del estado como Saucillo, Meoquí San Francisco de Conchos, Julimes, Rosales, la zona por balnearios y aguas termanes.

El principal mercado para las vacaciones será el turista local para impulsar la economía del estado.

Cabe destacar que hay un periodo de vacaciones importantes por lo cual se espera una alta demanda hotelera en las regiones antes mencionadas.