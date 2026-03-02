No falta nada para reanudar exportación ganadera, es decisión de Estados Unidos: Mauro

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz expresó que no falta nada por cumplir en materia de exportación ganadera y que las autoridades mexicanas y el sector privado únicamente están a la espera de que el Gobierno de Estados Unidos decida levantar la suspensión que se decretó desde mayo del año pasado.

Recordó que ayer domingo se tuvo la visita de Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en el Gobierno Federal, quien reiteró que literalmente, no existen motivos para continuar con la suspensión de la exportación ganadera y que constantemente mantiene comunicación con Brooke Rollins, titular de Agricultura en el país vecino, para solicitar que se reaperturen los cruces.

Mauro Parada indicó que durante la reunión binacional que se sostuvo en Las Cruces, Nuevo México, criadores o engordadores americanos también cuestionaron a las autoridades de Estados Unidos sobre los motivos para no levantar la suspensión a la exportación, recibiendo como respuesta que se trata de una instrucción de niveles más altos.

En este sentido, anunció que continuarán con los esfuerzos para mantener al Estado libre de la plaga del gusano barrenador, agregando que existe un especial interés en el ganado de Chihuahua y Sonora, al concentrar entre el 70 y 80 por ciento de la exportación a nivel nacional, así como por la forma en que cuidan el tema de la sanidad.