La Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que este fin de semana del 20 al 22 de noviembre, se esperan mañanas frescas por lo que exhortan a abrigarse bien y cuidarse de los cambios de temperatura.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, este viernes las temperaturas máximas podrían alcanzar los 26°C, mientras que las mínimas de 11°C, con cielo parcialmente nublado.

Asimismo, para este sábado se esperan temperaturas máximas de 25°C y mínimas de 8°C, con cielo soleado. Finalmente, para este domingo se esperan temperaturas que oscilan entre los 6°C y los 20°C, mayormente soleado.

Se recuerda que, ante cualquier emergencia se pueden comunicar al 9-1-1 o utilizar la aplicación Marca el Cambio.