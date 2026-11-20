Con el compromiso de tener más espacios mejor iluminados y brindar mayor seguridad a las familias, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, avanza en la ampliación de la red de alumbrado público en distintos tramos de las zonas de Carrizalillo y Vistas Cerro Grande, donde actualmente se registra un avance físico superior al 30 por ciento.

Como parte de las labores, actualmente se realiza el tendido y tensado del cableado eléctrico que permitirá alimentar las nuevas luminarias LED. Asimismo, se han instalado más de 70 postes de concreto, como parte del fortalecimiento de la infraestructura necesaria para ampliar la cobertura del servicio de alumbrado público.

Con una inversión superior a los 4 millones de pesos, el proyecto contempla la instalación de más de 100 luminarias LED, así como los trabajos complementarios de infraestructura eléctrica y montaje de postes, para llevar iluminación a distintos sectores de ambas zonas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de atender las necesidades de las colonias, mejorar las condiciones de iluminación en calles y espacios públicos, y contribuir a que las familias puedan transitar con mayor confianza y seguridad.