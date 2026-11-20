Agentes de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de un robo a casa habitación en la colonia Cerro de la Cruz, donde fueron sustraídos diversos artículos, entre ellos una pantalla y una consola de videojuegos.

Fue reportado a la línea de emergencia un robo a casa habitación, en las calles Ochoa y 68, por lo que los agentes dieron seguimiento a la investigación y realizaron recorridos de búsqueda, localizando al presunto responsable cuando intentaba introducir una pantalla a un vehículo y al notar la presencia policial, intentó escapar a pie, pero fue alcanzado por los elementos, localizandole también una consola Xbox, un control, cinco perfumes y otros artículos.

El detenido fue identificado como Irving Jesús P. L., quien fue trasladado a la Comandancia Zona Sur, mientras que los objetos asegurados quedaron bajo resguardo del Departamento de Evidencias y se dio aviso al Ministerio Público de la Unidad de Robos para las diligencias correspondientes.