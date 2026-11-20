Como parte de las acciones para fortalecer las condiciones de los planteles educativos ante la próxima temporada invernal, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), en coordinación con el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), realizará en los próximos días la entrega de mil 250 calefactores mediante la campaña “Juntos sin frío en mi escuela”.

Para esta acción se destinó una inversión de 4 millones 610 mil pesos, que permitió la adquisición de mil calentones de gas y 250 de leña, los cuales serán distribuidos en planteles educativos de 51 municipios de la entidad.

La entrega tendrá cobertura en las siete regiones educativas: Norte, Noroeste, Serrana, Paquimé, Centro, Centro-Sur y Sur, con atención a 15 municipios de la zona serrana, donde las bajas temperaturas representan un desafío particular para las comunidades escolares.

Con este equipamiento se beneficiará a cerca de 59 mil estudiantes, docentes y trabajadores administrativos, lo que contribuirá a que los centros educativos cuenten con mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares durante los meses de frío.

A través de la campaña “Juntos sin frío en mi escuela”, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con el desarrollo de las comunidades educativas y la atención de las necesidades de infraestructura y equipamiento de los planteles, en las regiones que enfrentan condiciones climáticas extremas.