​La Ing. Adela Guadalupe Almazán López, egresada de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y de la maestría en Ingeniería en Computación de la Facultad de Ingeniería, obtuvo el primer lugar en el XXXIX Certamen Nacional de Tesis de Informática y Computación ANIEI 2026, llevado a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco.

​Su proyecto, titulado “Diseño de una mascota de asistencia con realidad virtual para el apoyo emocional de niños con autismo”, consiste en el desarrollo de un asistente virtual interactivo mediante el uso de lentes de realidad virtual, el cual recrea un entorno inmersivo que guía a los menores en el reconocimiento de patrones emocionales.

​A través de una narrativa visual dinámica, los usuarios observan distintas emociones y responden a preguntas clave que les permiten identificarlas y comprenderlas en escenarios cotidianos.

​El desarrollo de la tesis tomó cerca de dos años y medio de trabajo continuo con la asesoría de docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería, bajo la dirección del Dr. Raymundo Cornejo, catedrático de la unidad académica, y la colaboración de la Dra. Karina Caro, investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). De igual forma, el proyecto contó con el respaldo y la validación de la Asociación Esperanza para el Autismo, con sede en la ciudad de Chihuahua.

​En esta trigésima novena edición del certamen, organizado por la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de la Información (ANIEI), participaron trabajos de titulación provenientes de diversas instituciones de educación superior de todo el país, posicionando la propuesta de la egresada como la más destacada a nivel nacional.

​Actualmente, Adela Almazán se desempeña como desarrolladora front-end en una reconocida institución financiera, en esta capital. Entre sus metas destaca el impulso y la escalabilidad de este proyecto para que pueda implementarse formalmente como una herramienta de apoyo terapéutico, a la par de continuar con su consolidación profesional en diversas áreas de la ingeniería y la tecnología.