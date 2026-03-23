“No a la invasión, no a una solución violenta”, Sheinbaum ante riesgo de conflicto armado de EU con Cuba

Ciudad de México. México siempre reivindicará el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el posible riesgo de un conflicto armado entre Cuba y Estados Unidos.

Subrayó que cualquier conflicto se debe dirimir por las vías diplomáticas, multilaterales y del diálogo, y no la intervención de un país sobre otro, una invasión o una acción violenta.

Interrogada en la mañanera de este lunes respecto a un riesgo de una intervención estadunidense en la isla, la jefa del Ejecutivo enfatizó:

“Vamos a seguir enviado ayuda humanitaria y, siempre, reivindicar el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación. Y ante cualquier conflicto siempre las vías multilaterales. No un país sobre otro, no a la invasión, no a una solución violenta. Nosotros reivindicamos la autodeterminación del pueblo cubano a definir su propio gobierno”.

La mandataria federal consideró que ante la situación que enfrenta el pueblo cubano —a causa del endurecimiento de las medidas de Washington sobre el país caribeño, sobre todo por el bloqueo para que se haga de combustibles—, la Organización de las Naciones Unidas debería enviar ayuda humanitaria.

Recordó que desde principios de la década de los 60 del siglo pasado, México se ha pronunciado contra el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

“Y estamos en contra de que se evite que llegue combustible, con represalias a otros países para que no llegue, tanto de ayuda humanitaria como de acuerdo comercial que puede tener cualquier país con otro.

“Esa siempre va a ser nuestra posición respecto a Cuba, y se lo hemos hecho saber a Estados Unidos; y lo sabe Cuba. Estamos buscando que pueda llegar combustible, sin afectar a México, como ayuda humanitaria e incluso como acuerdos comerciales”, planteó.

La presidenta indicó que es público que existen conversaciones entre Washington y La Habana, por lo que insistió en que se debe dar una salida pacífica a los diferendos.

“Nosotros hablamos con el gobierno de Cuba y con el de Estados Unidos buscando mecanismos para que sepan que México está ahí siempre presente para evitar cualquier conflicto”.

Informó que hoy sale otro barco mexicano con ayuda humanitaria para la población de la isla. “Y vamos a enviar toda la ayuda humanitaria que sea necesaria. También han ido brigadas internacionales que han salido de México, se les ha apoyado que no vayan solas las embarcaciones, porque hay unas pequeñas, para que no vayan a tener problemas en el transcurso”.

Asimismo, llamó a empresarios mexicanos a analizar los mecanismos a fin de hacer inversiones en Cuba, pues el gobierno de la isla acaba de decir que abre su economía de distintas maneras”.