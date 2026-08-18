“Ninguna organización criminal es más fuerte que los Estados”: Harfuch en conferencia antidrogas en Argentina

En su discurso, García Harfuch recalcó que cada complejo de producción desmantelado y la destrucción de cada laboratorio, representan una interrupción en su capacidad para fabricar drogas sintéticas e impide que millones de dosis lleguen a las calles en México, en Estados Unidos y otros países. Foto: SSPC

En Buenos Aires, Argentina, donde participa en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que bajo el liderazgo de la presidenta, Claudia Sheinbaum, “ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los Estados cuando actuamos coordinados, con determinación y con absoluto respeto a la soberanía de cada nación”.

Invitado a este encuentro encabezado por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), y al que asisten decenas de líderes de instituciones dedicadas a combatir grupos criminales transnacionales que producen y comercializan drogas, el funcionario mexicano señalo a través de un mensaje difundido en redes sociales que “México continuará fortaleciendo sus instituciones y actuando con firmeza, inteligencia y coordinación contra quienes generan violencia y dañan a nuestras sociedades”.

García Harfuch escribió: “me encuentro participando en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, donde compartimos los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la Presidenta @Claudiashein y que ha fortalecido las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación del Estado mexicano.



“Las organizaciones criminales operan a través de las fronteras; por ello, nuestra respuesta no puede ser aislada ni fragmentada.

“México seguirá cooperando con sus socios internacionales bajo principios claros: responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y pleno respeto a nuestra soberanía.

“Esta cooperación y el fortalecimiento de nuestras capacidades han permitido localizar y detener en México a objetivos prioritarios buscados por autoridades de distintos países; trasladar a Estados Unidos a 92 objetivos de alto impacto; desmantelar infraestructura destinada a la producción de drogas sintéticas; y afectar las redes financieras, logísticas y operativas de las organizaciones criminales transnacionales.

“Agradezco a la @DEAHQ y a su administrador, Terrance Cole, por la colaboración, el intercambio oportuno de información y la invitación a este foro “.

Resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad

En la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) 2026, el titular de la SSPC presentó los principales resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad y destacó el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, investigación y cooperación internacional de México.

Ante autoridades y mandos de seguridad de distintos países, informó que “después de una década de crecimiento continuo, en esta administración el promedio diario de homicidios dolosos, en menos de dos años, pasó de 86 a 42 en julio de 2026, una disminución de 51 por ciento.

“Hoy en México se cometen 44 homicidios menos cada día… son familias que no pierden a un ser querido, son comunidades que recuperan tranquilidad, son personas que pueden estudiar, trabajar, abrir un negocio o regresar a sus casas sin temor”.

Afirmó que los resultados derivan de una estrategia sustentada en cuatro ejes: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia y la investigación; y coordinación entre las instituciones de seguridad y los tres órdenes de gobierno.

Dijo que como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad, desde el inicio de la administración han sido detenidas más de 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado más de 32 mil 800 armas de fuego y 518 toneladas de droga, entre ellas más de dos toneladas de fentanilo y más de cinco millones de pastillas de esta sustancia.

Asimismo, los delitos de alto impacto registran una reducción del 33 por ciento, y que las acciones contra la producción de drogas sintéticas, el Ejército Mexicano y la Secretaria de Marina han inhabilitado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizadas para la producción de metanfetamina, además han asegurado 3.8 millones de litros y más de 932 mil kilos de sustancias y precursores químicos.

En su discurso, de acuerdo con información difundida por la SSPC, recalcó que cada complejo de producción desmantelado y la destrucción de cada laboratorio, representan una interrupción en su capacidad para fabricar drogas sintéticas e impide que millones de dosis lleguen a las calles en México, en Estados Unidos y otros países.

“El objetivo común debe ser que el fentanilo, metanfetamina y cualquier otro tipo droga no llegue a las calles y sobre todo que menos personas pierdan la vida por esas drogas. Nuestro objetivo no es únicamente decomisar drogas, es destruir la capacidad industrial y logística de las organizaciones criminales”.

Informó que la Secretaría de Marina ha asegurado cerca de 88 toneladas de cocaína desde el inicio de la presente administración.

Uno de los ejes centrales de la participación de México en IDEC fue el fortalecimiento de la inteligencia. García Harfuch señaló que el Centro Nacional de Inteligencia incrementó 36 por ciento su estado de fuerza, con cinco Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, 32 estaciones y presencia institucional en nueve países.

UIF congela más de 24 mil cuentas

En materia financiera, señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera ha incorporado a más de 2 mil 300 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas, inmovilizado más de 8 mil 600 millones de pesos y bloqueado más de 24 mil 600 cuentas.

Estas acciones se fortalecen mediante el intercambio de información con autoridades financieras de otros países, particularmente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos, además del Grupo Egmont y otras unidades de inteligencia financiera.



Asimismo, se refirió a la Operación Frontera Norte, implementada desde febrero de 2025, mediante la cual México mantiene un despliegue permanente de más de 11 mil elementos. Como resultado, han sido detenidas más de 17 mil personas, aseguradas más de 11 mil 400 armas de fuego, más de dos millones de cartuchos y 176 toneladas de droga.

Como parte de los mecanismos de cooperación judicial, México mantiene 155 órdenes de detención con fines de extradición vinculadas con investigaciones de agencias estadunidenses. Además, autoridades mexicanas han detenido a 14 personas requeridas o consideradas objetivos prioritarios del FBI, relacionados con investigaciones por narcotráfico, homicidio, lavado de dinero, tráfico de personas y otras actividades de organizaciones criminales transnacionales.

Al cierre de su participación, García Harfuch subrayó que frente a organizaciones criminales que operan a través de distintas jurisdicciones, la respuesta de los Estados no puede ser tibia ni fragmentada, por lo que llamó a fortalecer el intercambio oportuno de información, la coordinación entre instituciones y la cooperación internacional.