Nicola Peltz detalla la vida de Brooklyn Beckham con su familia: ‘Es como un hijo más’

En medio de la tensión con los Beckham, Nicola Peltz habló del lugar que ocupa su esposo Brooklyn en su familia.

Nicola Peltz compartió nuevos detalles sobre su vida personal y familiar donde habló de la buena relación que mantiene Brooklyn Beckham con sus papás.

La actriz reveló que su familia ha recibido a su esposo con los brazos abiertos, destacando la cercanía que han construido desde que se casaron el 9 de abril de 2022 en una lujosa ceremonia celebrada en Palm Beach, Florida.

Nicola Peltz asegura que Brooklyn es como un hijo más en su familia

Durante una entrevista con la edición de Elle España, Nicola Peltz aseguró que sus papás, Nelson Peltz y Claudia Heffner Peltz, ven a Brooklyn Beckham “como a otro hijo” más dentro de la familia.

Brooklyn Peltz Beckham, Nelson Peltz y Nicola Peltz Beckham (Instagram)

También reveló cómo su esposo se ha integrado a la dinámica familiar, incluso es muy cercano a sus hermanos: “Se lleva muy bien con mis hermanos. Juegan mucho al fútbol juntos”, contó Nicola, quien forma parte de una familia de ocho hermanos.

Sus declaraciones reflejan la buena relación que mantiene el joven con sus suegros, en contraste con el distanciamiento que mantiene con sus propios papás, Victoria y David Beckham, incluyendo a sus hermanos Cruz y Romeo, y su hermana Harper.

Brooklyn Beckham, Nicola Peltz y Claudia Heffner (Instagram)

Brooklyn ha sido visto en varias ocasiones junto a sus suegros. Han celebrado juntos distintas fechas importantes, como el cumpleaños de Claudia, el pasado 12 de marzo, e incluso, él y su esposa celebraron una ceremonia de renovación de votos el 2 de agosto de 2025, en la que Nelson fue el encargado de oficiarla.

Nicola Peltz habla de la fama y su vida con Brooklyn

En otra parte de su entrevista con Elle España, Nicola Peltz elogió a Brooklyn por la forma en que maneja la fama. “Lo lleva muy bien. Debería tomar nota de cómo lo hace”, comentó, luego de reconocerse como una persona “muy sensible” ante la exposición pública.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. (Getty Images)

“Necesito aprender a no leerlo todo: noticias en línea, comentarios en redes sociales… Intento no prestar atención a lo que dice la gente, pero me afecta. Necesito aprender a distanciarme”, confesó.

La actriz también dejó ver la solidez de su relación con Brooklyn, pese al ruido mediático; “Estoy muy enfocada en mi película Prima, y Brooklyn está completamente concentrado en su proyecto Cloud 23, una línea de salsas gourmet… Pero cuando estamos juntos en casa por la noche, estamos bien”, compartió.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Intagram)

Para Nicola, los momentos más simples son los más valiosos: aseguró que su “paraíso” es estar en casa con Brooklyn y sus perros, viendo series como Gilmore Girls o Sex and the City. “Esa es nuestra noche perfecta”, concluyó.