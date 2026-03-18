“Ni la vivienda ni la libertad les serán arrebatadas; me mantendré vigilante”: Arturo Medina respalda operación de retorno seguro a Atascaderos

Luego de que ayer comenzara por parte de Gobierno del Estado y por instrucciones de la gobernadora Maru Campos, la primera etapa de retorno seguro de las más de 200 familias que fueron desplazadas de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo, debido a la narcoviolencia, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Chihuahua y representante del Distrito 22, Arturo Medina, mostró su total respaldo a las acciones emprendidas por las autoridades estatales.

A través de redes sociales, Medina Aguirre resaltó su apoyo a dicha operación que ayer encabezaron la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Fiscalía General del Estado (FGE) por instrucciones de la Gobernadora:

“La dignidad no es opcional, es el destino obligado de los derechos de todas y todos. Ni la vivienda ni la libertad les serán arrebatadas a ninguna familia chihuahuense.

Respaldo plenamente la operación puesta en marcha por indicación de la Gobernadora del Estado, Maru Campos Galván, para que las familias de Atascaderos regresen a casa de forma segura.

Como lo estuve en estos momentos, permaneceré atento siempre, me mantendré vigilante para que con el poder público se les proteja sin titubear”, destacó Arturo Medina.

Y es que ayer, la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno implementó la primera etapa del operativo de Retorno Seguro, que permite que más de 200 personas regresen de manera digna a sus hogares.