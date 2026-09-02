Netflix estrenará The One About Matthew Perry, una docuserie de tres partes que recorrerá la vida, legado y lucha personal del inolvidable Chandler Bing de Friends

La vida y trayectoria de Matthew Perry serán exploradas en una nueva producción de Netflix. La plataforma anunció The One About Matthew Perry, una docuserie de tres episodios que llegará a su catálogo el próximo 27 de octubre y que buscará mostrar una faceta más íntima del actor que conquistó a millones de espectadores como Chandler Bing en Friends.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F09%2F02%2Fnetflix-estrenara-una-docuserie-sobre-la-vida-de-matthew-perry&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=019ff34b-ed3e-7303-97d7-928707670e8b

Netflix estrenará una docuserie sobre la vida de Matthew Perry

La producción recorrerá diferentes etapas de la vida de Perry, desde sus primeros pasos en la comedia hasta su consolidación como una de las figuras más reconocidas de la televisión. Además de abordar su carrera, el proyecto profundizará en aspectos personales del actor, sus dificultades y el activismo que desarrolló durante su vida.

Una de las principales voces de la docuserie será Mia Perry Bowick, hermana de Matthew Perry, quien decidió compartir recuerdos y experiencias sobre la relación que mantuvo con el actor. La producción también incluirá fotografías y videos inéditos que forman parte del archivo familiar de Perry.

Condenan a dos años de prisión al consejero que suministró la ketamina que mató a Matthew Perry (Frederick M. Brown/Getty Images)

Mia explicó que necesitó tiempo antes de sentirse preparada para hablar públicamente sobre su hermano y compartir parte de su historia. Su intención es presentar a Matthew como una persona completa y evitar que su legado quede reducido únicamente a su personaje de Chandler Bing o a las dificultades que enfrentó debido a la adicción.

La hermana del actor también recordará la influencia que Matthew tuvo en su vida y destacará algunos de los rasgos que lo caracterizaban, entre ellos su personalidad, generosidad y capacidad para hacer reír incluso durante algunos de los momentos más complicados de su vida.

La docuserie de Matthew Perry mostrará el lado menos conocido del actor

A través de esta producción, Perry Bowick espera que tanto quienes conocieron personalmente al actor como quienes lo admiraron a través de sus trabajos puedan acercarse a una perspectiva diferente de la persona que existía detrás de la fama.

Netflix adelantó que también participarán algunos de los amigos más cercanos y colaboradores creativos de Matthew Perry. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si alguno de sus compañeros de reparto de Friends formará parte de la docuserie.

La dirección de The One About Matthew Perry estará a cargo de Mary Robertson, quien cuenta con experiencia en producciones documentales como Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV y participó como productora en Framing Britney Spears.

Robertson también será productora ejecutiva del proyecto mediante su compañía Maxine Productions, en colaboración con Sony Pictures Television. El equipo de producción ejecutiva está integrado además por Lisa Kalikow, Eli Holzman y Aaron Saidman, mientras que Lora Moftah participa como coproductora ejecutiva y Jessica Call como productora.

Para Robertson, uno de los principales motivos para realizar la producción fue mostrar aquellos aspectos de Matthew Perry que no siempre estuvieron a la vista del público. La directora destacó la trayectoria del actor en cine, televisión y teatro, así como el impacto que tuvo su interpretación de Chandler Bing en millones de espectadores.