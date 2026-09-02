Captura AEI Zona Centro a probable responsable de un homicidio cometido en la colonia Arneb

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto, en los que resultó lesionada otra persona

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detuvieron con orden de aprehensión a Sergio Alberto V. P., persona de 35 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión por los delitos de homicidio y lesiones.

La detención se llevó a cabo hoy miércoles 2 de septiembre, en colonia Santo Niño, y fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 2474/2026, para ser llevado a la audiencia de formulación de imputación.

De acuerdo a la investigación ministerial, Sergio Alberto V. P., participó en el homicidio de un masculino de iniciales J.A.R.J., y en las lesiones producidas a diversa persona, en hechos ocurridos el 30 de agosto de 2026 en la colonia Arneb, ubicada al suroriente de esta ciudad de Chihuahua.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de los elementos policiacos para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta contra su integridad.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).