“Hormiga” González anota su primer gol con el Olympiacos en goleada 4-0

Ciudad de México. El delantero mexicano, Armando Hormiga González, anotó este miércoles su primer gol con el Olympiacos, de Grecia, equipo al que llegó hace apenas unas semanas procedente de Chivas.

El ex jugador rojiblanco, quien participó con la selección mexicana en el reciente Mundial de 2026, contribuyó con un tanto en la goleada por 4-0 sobre el AE Larissa, en duelo correspondiente a la jornada uno de la Copa de Grecia, en el que por primera vez fue titular con su nuevo equipo.

Después de que al minuto 27 falló un remate de cabeza estando completamente solo frente al arco, el mexicano corrigió su error sólo unos instantes después, al 34, cuando, tras un pase retrasado de su compañero Kostas Fortounis, conectó el balón con un testarazo desde el centro del área para abrir el marcador en favor del Olympiacos.

Asimismo, el atacante tricolor sumó su primera asistencia con el equipo griego al minuto 54, cuando cedió el balón con un cabezazo al nigeriano, Bruno Onyemaechi, quien anotó el tercer tanto del partido.

En lo que fue su segundo encuentro en el futbol griego, González salió del terreno de juego al minuto 80, cuando fue sustituido por el portugués, Jota Silva.

Después de que en su debut con el Olympiacos el mexicano ingresó de cambio, esta vez, el técnico José Luis Mendilibar decidió colocarlo en el once inicial.

Con esta anotación, González puso fin a una sequía goleadora de casi cinco meses, pues no había vuelto a marcar desde el pasado 5 de abril de 2026, cuando consiguió un doblete frente a los Pumas durante la fecha 13 del torneo Clausura 2026.