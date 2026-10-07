“Necesitamos una ciudad que les dé tiempo a las mujeres”: César Jáuregui

Chihuahua, Chih.- César Jáuregui Moreno planteó la necesidad de construir una ciudad que funcione mejor para que las mujeres, particularmente aquellas que son jefas de familia, puedan recuperar tiempo para ellas mismas, para sus hijos y para disfrutar de su vida.

“Una mujer puede salir del trabajo a las seis y no se acabó la chamba. Muchas mujeres en Chihuahua son jefas de familia, tienen que rifársela y sacar a sus hijos adelante”, expresó Jáuregui durante un encuentro con mujeres de la ciudad.

Al abordar el tema, compartió una experiencia personal que, dijo, le permite entender el esfuerzo que realizan diariamente miles de madres chihuahuenses.

“Yo provengo de un hogar así. A nosotros nuestra mamá nos sacó a cuatro adelante, ella sola. No tuvo apoyo. Ella se la tuvo que rifar, tuvo que trabajar y hacer muchas cosas”, recordó.

Jáuregui señaló que el funcionamiento de una ciudad tiene un impacto directo en la vida cotidiana y en el tiempo disponible de las familias, por lo que consideró necesario pensar la ciudad también desde las necesidades de las mujeres.

“Necesitamos generar una ciudad que funcione y que le dé tiempo a las mujeres para hacer cosas importantes para ellas. Nuestras mujeres necesitan cada vez más tiempo para ellas, para su familia, para el disfrute, para vivir la vida”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que una mejor calidad de vida también significa recuperar tiempo para aquello que parece sencillo, pero que resulta fundamental para las familias.

“Las cosas más importantes de la vida son las cosas simples: tener tiempo para disfrutar, tener tiempo para vivir y para convivir con sus hijos”, concluyó.