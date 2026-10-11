Naufragio de migrantes en la nación africana de Yibuti dejó 139 muertos

Al menos 139 migrantes, entre ellos niños, murieron después de que una embarcación con más de 300 migrantes a bordo volcó frente a la costa de Yibuti, en el este de África, informó este domingo la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Esa cifra solo incluye a los enterrados por las autoridades en Yibuti. Otros han sido enterrados por los propios migrantes, pero no se añadirán al conteo oficial hasta que las autoridades puedan verificar los cuerpos, dijo a la Ap por teléfono Alexandre Coissac, jefe de misión de la OIM en Yibuti.

“Lo terrible es que fueron enterrados sin nombres, en una fosa común, como en una situación de guerra”, declaró Coissac. “Todos tienen una madre, un padre, y quizá nunca sepamos qué pasó”.

Coissac indicó que los migrantes abordaron la embarcación la noche del 8 de octubre y que se hundió muy poco después, cerca de la costa, “principalmente porque estaba sobrecargada”.

“Las autoridades locales hicieron lo mejor que pudieron”, añadió Coissac, “pero se vieron desbordadas por todos los cuerpos que seguían llegando a la vez hacia la costa”.

Apuntó que las autoridades estaban llevando a los migrantes sobrevivientes al centro de rescate de la OIM en Obock, donde reciben asistencia médica tras tragar agua de mar, y apoyo psicológico.

“Todos están en estado de shock”, señaló Coissac, quien visitó el área del naufragio el sábado. “Intenté hablar con algunos de ellos, pero es muy difícil”.

Algunos de los migrantes en el centro de la OIM ya saben que sus familiares murieron durante el naufragio. A otros se les dio acceso a teléfonos para llamar a sus seres queridos en casa y notificarles que están vivos.

Al menos 84 personas seguían desaparecidas en uno de los naufragios más mortíferos hasta ahora en la popular pero peligrosa travesía desde el Cuerno de África hasta la península arábiga, donde muchos migrantes buscan trabajo en las ricas naciones árabes.

La embarcación viajaba de Yibuti a Yemen cuando volcó la noche del jueves o la mañana del viernes, según la OIM. Más de 80 personas sobrevivieron al accidente, todos ellos ciudadanos etíopes, indicó.

La agencia de migración de la Organización de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, informó que la embarcación tenía 305 personas a bordo y advirtió que el número de muertos aún podría aumentar.

Objetos personales que probablemente pertenecían a los migrantes, incluidos zapatos, fueron vistos en una playa en un video compartido por la OIM. Las labores de rescate continuaban mientras crecían los temores por los desaparecidos.

Decenas de miles de migrantes del Cuerno de África viajan cada año a través de Yibuti y cruzan el estrecho de Bab el-Mandeb hacia los países del Golfo Pérsico en busca de seguridad y oportunidades económicas, dijo la OIM en su comunicado.

Ese movimiento ha continuado pese a los combates que se han intensificado recientemente en Yemen, al otro lado del estrecho.

“Esta es una pérdida de vidas devastadora”, declaró Coissac. “Esta tragedia es un duro recordatorio de los peligros que enfrentan los migrantes a lo largo de este corredor migratorio mientras buscan oportunidades económicas”.

En las últimas semanas, al menos dos mil yemenitas han recibido ayuda en Yibuti a medida que los combates se han intensificado en Yemen entre el gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita y los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

Eso es en la dirección opuesta al movimiento de los migrantes que murieron en el naufragio y a los patrones migratorios típicos de los últimos años: los decenas de miles que cruzan cada año desde el este de África hacia Yemen normalmente han estado buscando trabajo en lugares como Arabia Saudí.

Más de 900 migrantes murieron o desaparecieron a lo largo de la ruta el año pasado, según el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la OIM.

“Nadie se sube a una embarcación así a menos que crea que no hay otra forma segura”, indicó la directora general de la OIM, Amy Pope. “No podemos seguir tratando estas muertes como algo normal. Las vías seguras y legales salvan vidas. Estoy pidiendo a los gobiernos y a los donantes que actúen antes de que se hunda la próxima embarcación”.

Con información de La Jornada