Nada que ver con Loera, es un ciudadano como cualquier otro: Maru tras protesta en el PAN Municipal

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que no tiene nada que ver con Rafael Loera Talamantes, exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común.

En este sentido, omitió comentarios respecto a la supuesta manifestación que el exfuncionario y aspirante a la alcaldía de Chihuahua organizó en días pasados durante una reunión del Comité Directivo Municipal (CDM) de Acción Nacional.

“Pues no tengo nada que ver con Rafael Loera, es un ciudadano como cualquier otro y no tengo ninguna expresión al respecto”.

La manifestación de un grupo cercano a las 10 personas exigía transparencia y consulta en la definición de candidaturas, hecho por el cual, figuras como Joss Vega, presidenta del Congreso del Estado, atribuyó a Rafael Loera.