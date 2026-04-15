Municipio publica seleccionados del PECH 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, anuncia a las y los seleccionados de la convocatoria del Programa Editorial Chihuahua (PECH) 2026, lo cual brindará oportunidades para la publicación y difusión de obras a la comunidad literaria, en impulso al talento local.

En esta edición, se recibieron 99 propuestas literarias en las colecciones “Soltar las amarras”, dirigida a escritores emergentes; “Historias de mi ciudad”, enfocada en temas regionales; “Con trayecto”, para autores con experiencia editorial; e “Infantil y juvenil”, lo que consolida la participación y el interés por el desarrollo literario en Chihuahua Capital.

Seleccionados PECH 2026

Colección “Soltar las amarras” (escritores emergentes):

Ruth Dibely Flores Pérez – Antimanual para seres que sobran.

Yaeli Miranda Pech – La Curva de Carus.

Leticia María Gámez Casillas – Doscientos cincuenta y tres vasos.

Colección “Historias de mi ciudad” (temas regionales):

Armando Valles Piñón – La pasión de Nazario Valdés.

José Alejandro García Hernández – Sacramentum: 1847.

José Guillermo Vázquez Mendoza – Cruzando Umbrales. Indígenas universitarios en Chihuahua.

Colección “Con trayecto” (autores con experiencia):

Jesús Erbey Mendoza Negrete – Exceso de azúcares.

Armando Ascary Escarcega Hernández – Cuentos de cuna para Dormir/Morir.

Valeria Edith Loera Gutiérrez – Grupo de duelo todos los martes 8:00 pm.

Georgina Graciela Ayub Chávez – Allá en lamentos.

Colección “Infantil y juvenil”:

Rubén Alejandro Martínez Flores – Los 33 sitios: Bitácora de un botánico en el municipio de Chihuahua.

Verónica Ramírez Salazú – Las aventuras de Elian y Trico.

El PECH, desde su creación en 2014, se ha consolidado como una estrategia clave del Gobierno Municipal para impulsar la literatura local, beneficiando a autoras y autores mediante la publicación de sus obras y fortaleciendo sus trayectorias profesionales.

Para más información sobre el Programa Editorial Chihuahua se invita a consultar las redes sociales del Instituto de Cultura y del Gobierno Municipal o bien se pueden comunicar directamente al 614-108-00- 61, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.