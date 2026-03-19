Municipio ha borrado once bardas con tinte electoral gracias a quejas ciudadanas

El edil capitalino, Marco Bonilla informó que el Municipio ha borrado once bardas con pintas que llevan el nombre, apellido o campaña de algún o alguna aspirante al cambio de gobierno en el 2027.

En la entrevista, el alcalde mencionó que a veces la gente se equivoca, es decir, marca al Municipio, creyendo que el Gobierno tiene facultades de ir a borrar las bardas.

“Hay muchas quejas de bardas que se están pintando sin autorización alguna, debo decir que no solamente de Andrea, en este caso, sino de muchos otros actores políticos y bueno, pues nosotros la obligación que tenemos y sí aclarárselo a la gente, solamente borrar porque no está permitido hacer uso del equipamiento urbano, el espacio público, es decir, en los puentes, bajo puentes puentes peatonales, de las bardas municipales, toda esa infraestructura no se puede ahora sí que marcar con leyendas políticas o partidistas ni que favorezcan a nadie”.

Reiteró que hasta el momento han borrado once bardas, que están sobre todo en puentes y que pues ahí la ley, impide tener promocionando a ningún partido o a ningún candidato, a ningún aspirante.