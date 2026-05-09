Municipales recuperan Tiida 2011 con reporte de robo y detienen a dos para investigación

El Nissan fue detectado en la Colegio Militar por cámaras PECUU

Policías municipales del Distrito Villa efectuaron la detención de una pareja que se trasladaba a bordo de un Nissan Tiida modelo 2011 de color gris, el cual había sido robado esta misma semana y fue detectado por cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua, PECUU.

Dicho auto fue visto al circular sobre la avenida Colegio Militar y Agustín Melgar, de donde ingresó luego al fraccionamiento Junta de los Ríos y fue alcanzado por los policías en las calles Río Sacramento y Río San Pedro, antes de salir a la calle Yucatán.

En dicho lugar se aseguró a Víctor Hugo I. L. y Jazmín Nahomi C. O., de 35 y 21 años de edad respectivamente, quienes fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado para continuar la carpeta de investigacion y determinar el probable grado de involucramiento que pudieran tener en el robo del automotor o sólo la posesión del mismo.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.