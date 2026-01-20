Municipales presentan ante Fiscalía a probable autor de robo en Feria de Santa Rita

Policías municipales detuvieron a un hombre como probable responsable de sustraer material de las instalaciones de la Feria de Santa Rita, mismo que fuera detectado por el personal de seguridad en el lugar y denunció los hechos a través de la línea de emergencias 9-1-1.

Se trata de Jonathan Esteban M. T., de 22 años de edad, quien presuntamente ya tenía en su poder una de las cámaras de video vigilancia del complejo ubicado sobre la calle Francisco Portillo en Ávalos, la cual ocultaba en una mochila.

Con el fin de continuar el procedimiento, los agentes trasladaron al probable responsable a la comandancia Sur para hacer su registro y después ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con la integración de la carpeta de investigación por el presunto daño al patrimonio público.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.