Municipales detienen a hombre por supuesta amenaza en la Alfredo Chávez

Luego de atender un reporte al 9-1-1 por medio del cual alertaban sobre la presencia de un hombre armado involucrado en un incidente familiar, policías municipales intervinieron y efectuaron la detención de una persona con un arma en apariencia de fuego, que resultó ser de utilería.

Al llegar a una vivienda ubicado sobre la calle 24 de Septiembre de la colonia Alfredo Chávez, los policías detuvieron a quien se identificó como Alejandro M. L. de 24 años de edad tras la acusación de afectados que dijeron los había amenazado con el arma que suponían era de fuego.

Los agentes encargados de la remisión trasladaron al probable responsable a la comandancia Sur para luego ponerlo a disposición del área correspondiente de la Fiscalía General del Estado y dar seguimiento a su situación legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.