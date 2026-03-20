Municipales aseguran a presunto responsable de robo en la zona Centro

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Subdirección de Inteligencia, realizaron la detención de un hombre, derivado del seguimiento a un robo en la colonia Centro.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Tercera y Julián Carrillo donde mediante trabajos de investigación, los agentes lograron ubicar a quien fue señalado como probable responsable de haber despojado de un teléfono celular a un ciudadano días antes.

Al marcarle el alto, el hombre mostró una conducta intransigente y agresiva durante la inspección, se le localizó entre sus pertenencias un teléfono celular reportado como robado, el cual fue asegurado para su debida puesta a disposición.

El detenido, identificado como Juan Carlos V. M. de 26 años de edad, es trasladado a la Comandancia Zona Sur y puesto a disposición de la autoridad competente.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.