Municipales aseguran a pareja con aparente cristal, arma artesanal y cartuchos

En Riberas de Sacramento, agentes municipales de la Subdirección Táctica realizaron el miércoles 4 la detención de una pareja, luego de observar cuando presuntamente hacían un intercambio de porciones de sustancias tóxicas y se localizara un arma de fuego hechiza y cartuchos junto a ellos

La pareja identificada con los nombres de Edgar Elías E. R. y Perla Gabriela G. del C., de 52 y 39 años de edad respectivamente, se encontraba al parecer efectuando compra-venta de una sustancia de características similares al cristal, ya que en el hecho se les aseguraron 19 bolsas con dicho contenido, 4 de ellas que portaba el masculino.

A un costado de ambos se encontraba el artefacto artesanal, tipo arma larga, y 3 cartuchos de calibres .308 y 7.62 que fueron asegurados junto con la supuesta droga para ponerlos a disposición del área respectiva de la Fiscalía General del Estado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.