Vicepresidenta de Ecuador promete restablecer relaciones con México

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, enfrentada al presidente del país, Daniel Noboa, aseguró que si asume la Jefatura del Estado restablecería las relaciones diplomáticas con México, rotas en abril del año pasado desde el asalto militar ecuatoriano en la Embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien México había concedido asilo político.

“Por supuesto”, respondió Abad durante una entrevista con el periodista Orlando Pérez, que le preguntó si restablecería las relaciones con México y abriría un nuevo espacio de diálogo.

Abad, recientemente restituida en el cargo por una jueza tras la destitución ordenada por Noboa, aseguró que Ecuador cayó en la “vergüenza internacional” por este asalto. “Es una vergüenza ser la burla y la comidilla entre todo el cuerpo diplomático por haber asaltado (la Embajada)”, ha apuntado en la entrevista, difundida en redes sociales.

“Yo cuando lo vi no lo podía creer lo que estaba pasando porque yo decía: es como que me entren a asaltar a mí, no sé si a nosotros nos gusta (…). Estamos invadiendo un territorio”, añadió.

Abad dijo “ya puedo hablar con libertad porque en su momento la canciller me tapó la boca”, en referencia a la ministra de Exteriores ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld. “Me puso mordaza para que yo no hable del tema internacional y me refiero a México y es más, tenemos una orden de no acercarnos absolutamente a México en ninguna parte, pero (…) están sufriendo miles de ecuatorianos”, indicó.

Glas fue detenido el 5 de abril de 2024 en la Embajada mexicana en Quito en una operación de policías y militares que Sommerfeld justificó entonces por el riesgo de fuga.

La legislación ecuatoriana establece que el presidente, en este caso Noboa, debe dejar el cargo a su vicepresidenta para hacer campaña para la reelección en las elecciones presidenciales previstas para el 9 de febrero.

El 8 de noviembre el Ministerio de Trabajo impuso una suspensión de 150 días contra Abad y Noboa la nombró encargada de negocios en la Embajada en Ankara, Turquía.

El 4 de enero Noboa nombró vicepresidenta a Mónica Gellibert y le delegó el poder el 7 de enero. Sin embargo, la jueza Nubia Vera ordenó la “inmediata reintegración” de Verónica Abad como vicepresidenta de Ecuador en un documento fechado el 10 de enero.

(Europa Press)