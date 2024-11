Trump prevé nombrar a Marco Rubio como Secretario de Estado, según medios de EU

El presidente electo Donald Trump tiene previsto nombrar al senador de origen cubano Marco Rubio como jefe de la diplomacia de Estados Unidos, informó este lunes el diario The New York Times, precisando que la decisión no es definitiva.

Según el medio de Estados Unidos, Trump aún podría cambiar su decisión de último minuto, pero parecía haberse decidido por Rubio

Este congresista por el estado de Florida, de línea dura pero gran conocedor de los temas internacionales, sería el primer latino en ocupar el cargo.