Trump no ha pedido a Lighthizer que retome jefatura Comercio: fuentes

El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump no ha pedido al ex representante de Comercio Robert Lighthizer que regrese a esa agencia que supervisa la política comercial en su nueva administración, contrario a un informe del Financial Times (FT), dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto.

El FT informó más temprano que se había pedido a Lighthizer que dirigiera la política comercial de Trump desde la Oficina del Representante de Comercio (USTR, por su sigla en inglés), citando a personas anónimas familiarizadas con las conversaciones entre el equipo de transición del exmandatario.

Una de las dos fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, calificó el informe de “falso”.

Lighthizer declinó hacer comentarios sobre el informe y sobre las deliberaciones dentro del equipo de transición del republicano respecto a los puestos del gabinete. El veterano abogado comercial de Washington asesoró la campaña de Trump para 2024.

Lighthizer fue una de las principales figuras durante el primer mandato de Trump en la imposición de fuertes aranceles a las importaciones chinas y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con México y Canadá.

En círculos republicanos se le ha mencionado con frecuencia como posible candidato a otros puestos del gabinete, como los de secretario del Tesoro y secretario de Comercio.

El equipo de transición de Trump no respondió a una solicitud de comentarios. El jueves, el presidente electo anunció que había elegido a Susie Wiles, una de sus dos jefas de campaña, como jefa de gabinete de la Casa Blanca.

Trump pretende impulsar la agresiva agenda comercial de su primer mandato de cuatro años con aranceles generalizados de diez por ciento sobre los bienes importados y gravámenes aún mayores sobre las importaciones procedentes de China y otros países. Si se promulgasen, harían subir los precios al consumo.

El principal enviado de China a Estados Unidos advirtió el jueves de que no hay ganadores en las guerras arancelarias o comerciales, ni en las guerras por la ciencia y la tecnología o la industria.