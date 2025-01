Trump amenaza con desatar ‘el infierno’ si Hamas no libera a rehenes de Israel

El presidente electo Donald Trump reiteró una advertencia a Hamás, diciendo que “el infierno estallará en Oriente Medio” si los rehenes israelíes secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2024 no son devueltos a sus familias para cuando él asuma el cargo.

Trump habló con periodistas en una conferencia de prensa en Palm Beach, Florida, donde estuvo acompañado por el enviado para Oriente Medio, Steve Witkoff, quien dijo que tenía la esperanza de tener “cosas buenas que anunciar” para cuando Trump preste juramento como presidente el 20 de enero.

Mientras los periodistas presionaban a Witkoff para obtener más respuestas, Trump intervino y dijo:

Si esos rehenes no han regresado -no quiero perjudicar la negociación-, si no han regresado para cuando yo asuma el cargo, se desatará el infierno en Oriente Próximo. Y no será bueno para Hamás, ni tampoco será bueno, francamente, para nadie.

“Se desatará el infierno. No tengo que decir nada más, pero es lo que es. Y deberían haberlos devuelto hace mucho tiempo. Nunca deberían haberlos tomado. Nunca deberían haber sido el ataque del 7 de octubre. La gente lo olvida”.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente en contra de México este martes, aseverando en esta ocasión que se trata de un país con “muchos problemas”, “muy peligroso” y que, en su opinión, está “esencialmente manejado por los cárteles” del narcotráfico.

Desde una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Florida, el republicano recordó que, aunque Estados Unidos ha ayudado a México, aún existe un “déficit masivo”.

Esencialmente están dirigidos por los cárteles y no podemos dejar que eso ocurra. México está realmente en problemas. Muchos problemas. Un lugar muy peligroso.

Con esto reiteró que desde la perspectiva de su país, existe un grave problema de trasiego de drogas, principalmente fentanilo, y de migración ilegal que llega desde México, por lo que volvió a amenazar con imponer “serias tarifas arancelarias”.

En medio de esta misma polémica, iniciada a finales de 2024 cuando Trump prometió aranceles del 35% a México y Canadá a partir de su primer día de Gobierno, el pasado 20 de diciembre, el futuro mandatario destacó que su posición es que “queremos llevarnos bien con todos” pero que “se necesitan dos para bailar”, una frase que apunta a que debe haber objetivos mucho más alineados a su visión desde su vecino del sur.

Aunado a estas polémicas declaraciones sobre quienes considera que manejan el país, el expresidente adelantó que será una de sus metas como presiente renombrar al Golfo de México como “Golfo de América”: “suena muy bien y abarca una gran extensión de territorio. Qué nombre tan hermoso. Y es apropiado, realmente lo es”.