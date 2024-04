Sheinbaum respalda demanda de México contra Ecuador por asalto a Embajada en Quito 

La candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, respaldó la demanda de México contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el asalto a la Embajada mexicana en Quito, hecho que calificó de “deleznable”, que viola la soberanía mexicana, y quebranta todos los tratados Internacionales.

“Lo que ocurrió en la embajada de México en Ecuador, es completamente condenable, viola todos los protocolos internacionales y es una violación a la soberanía de México, no tiene otro nombre”, dijo Sheinbaum en una conferencia prensa en Mexicalí, Baja California, primera parada de su gira por el noroeste del país.

México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador tras el violento asalto que se registró el pasado viernes en la Embajada mexicana en el país suramericano, en el que se maltrató al personal diplomático y se detuvo al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien había solicitado asilo político.

Sheinbaum recordó que el Presidente López Obrador comparó la acción del asalto del Gobierno de Ecuador a la Embajada mexicana, con la traición del presidente Antonio López de Santa Anna, que derivó en la venta de la mitad del territorio nacional a los Estados Unidos, un hecho histórico ocurrido en 1853.

La candidata presidencial reiteró que los programas sociales son un derecho que no pueden ser utilizados como condicionantes del voto.

“Va a haber suficiente recurso para los programas sociales y para todas las obras que estamos planteando en los 100 puntos, sin déficit y sin grandes endeudamientos (…) No somos irresponsables en el uso del gasto, va a haber, – como hasta ahora–, una enorme responsabilidad en el gasto público y en la estabilidad económica y financiera del país”, aseveró.

Sobre la relación con Estados Unidos y el tema de la migración, Sheinbaum, puntera en la encuestas, remarcó que la solución de fondo al problema de la migración es la cooperación internacional para el desarrollo de los países de Centro y Suramérica.

“Independientemente si gana el presidente Joe Biden o regresa Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos vamos a seguir insistiendo, y tiene que entenderse, no es poner muros, no es evitar la migración, sino que haya visas de trabajo y particularmente la inversión y el apoyo a los países de donde se expulsan personas, no por gusto, sino principalmente por necesidad”, expuso.