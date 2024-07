Reportan siete muertos tras paso de Beryl por área de Houston

Por lo menos siete personas murieron tras el paso del furioso huracán Beryl, dos al caer árboles encima de sus viviendas, una más en un incendio y otro en auto inundado.

La primera muerte se reportó en Humble, una ciudad al noreste de Houston y la segunda al noroeste del Condado Harris. La tercera muerte se presentó en el sureste de la ciudad.

For some reason I don’t think I’ll forget this category 1 storm. #HurricaneBeryl #Beryl #Houston pic.twitter.com/lZ95UYkMAW

