Putin lanza mensaje a Trump para que pacten reunión

Moscú. El Kremlin reaccionó este viernes con cierta indiferencia a la advertencia que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el foro de Davos en el sentido de que va a bajar el precio del petróleo para poner fin a la guerra en Ucrania, al tiempo que anunció que su titular, Vladimir Putin, “está listo para hablar” con el inquilino de la Casa Blanca y sólo espera “una señal” o, en otras palabras, que el estadunidense sea el que le llamé por teléfono para fijar la fecha de un encuentro y no que se limite a decir que escuchó que el otro quiere reunirse.

“Dudo que (el presidente estadunidense, Donald Trump) tome decisiones que dañen la economía estadunidense. No sólo es una persona inteligente sino también es pragmático” comentó Putin, en una breve entrevista a la televisión pública rusa, en alusión a que aplicaría más sanciones y aranceles si se niega a pactar el fin de la guerra en Ucrania.

Rusia, igual que Ucrania, intenta convencer a Trump de que el otro no quiere negociar o quiere hacerlo sin tomar en cuenta sus demandas que no son sino ultimatos, los cuales ni Moscú ni Kiev están dispuestos a aceptar.

En ese contexto, el mandatario ruso recurrió a Pavel Zarubin, presentador del programa “Moscú. Kremlin. Putin” que emite la televisión pública rusa los fines de semana para dejar constancia de que “estaría bien que nos reuniéramos (con Trump), teniendo en cuenta la realidad actual, y habláramos con calma sobre todos los temas que interesan tanto a Estados Unidos como a Rusia”.

Para el gobernante ruso, “en general, por supuesto, podemos tener muchos puntos de coincidencia con la administración estadunidense actual, en la búsqueda de soluciones a cuestiones clave de la actualidad tanto en el ámbito de la estabilidad estratégica como de la economía”.

Y tras reiterar que “está listo” para dialogar con su colega estadunindense también del problema de Ucrania, Putin elogió a Trump: “No puedo no estar de acuerdo con él: si hubiera sido elegido presidente, si no le hubieran robado la victoria en 2020, tal vez, no se habría producido la crisis que estalló en Ucrania en 2022”.

Putin insiste en culpar a su homólogo ucranio, Volodymir Zelensky, de negarse a negociar bajo las condiciones que quiere imponer Rusia: “¿Cómo se puede iniciar negociaciones, si están prohibidas? Si empezaran negociaciones con la base normativa actual en sentido estricto no tendrían legitimidad y sus resultados podrían carecer de validez”.

Añadió: “Mientras no se anule ese decreto (de Zelensky, que prohibe negociar concretamente con el presidente Vladimir Putin) no se puede hablar de iniciar negociaciones y mucho menos que puedan terminar con éxito”.

Ya antes Dimitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, se había referido a las declaraciones de Trump en Davos: “Este conflicto no depende del precio del petróleo. Se debe a la amenaza a la seguridad nacional de Rusia, a la persecución de la población de origen ruso del Donbás y a la falta de voluntad de los estadunidenses y europeos, así como a su negativa de atender las preocupaciones de Rusia. Repito: nada tiene que ver con el precio del petróleo”.

Analistas independientes, como el reputado Mijail Krutijin, consideran que la amenaza de Trump no podría tener efectos inmediatos, sino empezaría a sentirse en un rango de entre dos y cinco años en caso de involucrar sólo al sector petrolero de Estados Unidos.

Otra cosa, argumenta el experto, sería que Trump logre convencer a Arabia Saudita, y ésta a su vez, a los otros Estados petroleros del Golfo Pérsico, a renunciar de inmediato a los acuerdos de la OPEP+ y aumentar la extracción sin cuotas, lo que podría inundar el mercado con el llamado oro negro a mitad de su precio actual no antes del verano próximo y dejar a Rusia sin la principal fuente de financiamiento de su campaña en Ucrania.

Pero esto se inscribe en el campo de las especulaciones y depende de factores que nadie puede controlar de antemano, pueden darse o no, ahora o nunca, y nada fácil de cuadrar la bajada del precio tendría que compensarse con el volumen de extracción, concluye Krutijin.