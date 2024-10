Pregunten a Pyongyang si hay soldados norcoreanos en Rusia: Maria Zajarova

Moscú. Quien quiera saber si hay “soldados norcoreanos” en el territorio de Rusia “debe preguntárselo a Pyongyang, ya que son sus fuerzas armadas”, respondió así este miércoles la portavoz de la cancillería rusa, Maria Zajarova, después de los insistentes rumores que, a comienzos de esta semana, surgieron en Kiev, siguieron en Seúl y finalmente se hicieron eco en Washington.

“En realidad, no se entiende para qué Corea del Sur le hace el juego al régimen de Kiev (…). La cooperación de Rusia con la República Popular-Democrática de Corea en el ámbito militar, como en otras áreas, en primer lugar se corresponde con el derecho internacional y no lo vulnera, y en segundo, no causa ningún mal, daño o perjuicio a Corea del Sur”, afirmó la vocera en su encuentro semanal con los reporteros de la fuente.

La diplomática instó a las autoridades de Seúl a “no dejarse llevar por la histeria antirrusa” y reflexionar sobre las consecuencias que tendría su implicación directa en el conflicto ucranio: “Rusia responderá con dureza a cualquier amenaza para la seguridad del país y sus ciudadanos, dondequiera que se encuentren”, advirtió. Y expresó la esperanza de que Seúl muestre “prudencia y sentido común”.

Horas antes, en Roma, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, señaló por primera vez que Washington “tenía evidencias de que hay tropas de la RPDC (siglas del nombre oficial de Corea del Norte) en Rusia”, pero reconoció que aún no sabía con qué propósito. “¿Qué están haciendo exactamente? Está por ver. Eso es lo que tenemos que aclarar”. Agregó: “Sería muy, muy grave”, si los norcoreanos estuvieran recibiendo instrucción para ir a combatir en Ucrania del lado de Rusia.

El presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, desmintió esta posibilidad desde Kazán, donde asiste a la Cumbre de los BRICS, al decir a la BBC londinense: “No lo creo (que vayan a enviar soldados norcoreanos a Ucrania), son puras especulaciones, nunca se ha hablado de eso ni ha habido negociaciones. Hablo por Putin, conozco su carácter. Rusia tiene suficiente población para poder combatir”.

El mandatario bielorruso se preguntó: “¿Necesita Putin que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) tenga un pretexto para mandar tropas a Ucrania?. Dice usted ‘soldados norcoreanos’. ¿Dónde está Corea y dónde Bielorrusia? Putin nunca me ha pedido que nos metamos en esa bronca. Jamás”.

En el otro extremo, de acuerdo con las agencias noticiosas, los servicios de inteligencia de Seúl no paran de hacer sonar las alarmas y aseguran que Moscú y Pyongyang firmaron un protocolo secreto que permite el envió de tropas a petición de parte. Sostienen que ya están entrenándose en Rusia “al menos 3 mil soldados norcoreanos, de un total de 10 mil que podrían incorporarse a los frentes de combate en Ucrania antes de diciembre siguiente”.

El gobierno de Ucrania, yendo más lejos que nadie, dio por hecho este miércoles que ya hay militares norcoreanos en su país al difundir por Internet, en coreano, el siguiente mensaje: “Ríndanse. No tienen por qué morir sin sentido en tierra ajena. Ucrania les ofrece asilo, les dará de comer, nada les faltará. Miles de soldados rusos ya eligieron el camino correcto y ahora esperan el fin de la guerra en condiciones dignas”.

Al margen de lo que pueda haber de cierto o falso en torno a la presencia de militares norcoreanos en Rusia, no se diga en Ucrania, los expertos que siguen la evolución de la guerra en el vecino país eslavo se preguntan qué podría aportar tan escaso número de soldados que no hablan el idioma ruso, que desconocen la geografía de los combates y que no están acostumbrados al severo clima de estas latitudes, entre otros aspectos que, coinciden, darían más problemas al Kremlin que los que quisiera solucionar con tropas extranjeras.