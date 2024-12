«México es el país más importante del mundo para EU»: Salazar

Ciudad de México. México “es el país más importante del mundo para Estados Unidos” y “la seguridad y la prosperidad” no se debe sustentar nada más en la frontera entre Estados Unidos y México, sino en otros lugares incluyen el Istmo de Tehuantepec, sitios a los que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, denominó cortinas de seguridad y prosperidad.

Durante su última conferencia del año, el representante estadunidense dijo que “como países hermanos Estados Unidos y México tienen que ver cómo se trabaja el tema de las fronteras para la seguridad, con tres cinturones de seguridad y de prosperidad”, ya que no se debe concentra solo en la frontera norte.



Expuso que con la llegada del nuevo presidente –Donald Trump–, seguramente habrá una sacudida pues se tomarán decisiones respecto de la frontera norte, aranceles y migración, pero no profundizó en los temas, aunque confió en que “como socios tenemos que desarrollar un esfuerzo de planificación conjunta” que no deje atrás ni a México ni a Estados Unidos.

Puntualizó que durante su gestión en México se impulsaron las cortinas de seguridad y prosperidad y que son un buen proyecto que debe continuar, pues resaltó, “si se compara la extensión de la frontera norte que son casi 2 mil millas las que hay que resguardar, en el Istmo de Tehuantepec el territorio es de solamente 180 millas, entonces ahí está un cinturón donde sí se puede contener la migración, se pueden contener lo relacionado con temas de seguridad en materia de combate al tráfico de drogas y la migración, y también se puede crear prosperidad para la gente del sureste”.

Los otros cinturones de seguridad, como también denominó a las “cortinas”, son un proyecto de mucha importancia y “también se tiene que ver lo que pasa en Chiapas en la frontera entre Guatemala y México”.

Salazar mencionó tres recomendaciones para los senadores que deberán aprobar nuevas leyes con respecto a México: “primeramente que México y Estados Unidos hicieran un plan conjunto, es lo que hacen los socios y tenemos una frontera compartida, tenemos un futuro compartido, tenemos familia de los dos lados de la frontera, entonces como socios y deberíamos hacer las cosas de esa manera en la frontera norte, y lo primero es de tener un esfuerzo de planificación conjunta entre Estados Unidos y México no no más debería ser de la parte de Estados Unidos, dejando México atrás o México hacer lo que está haciendo, dejando atrás a Estados Unidos”.

Asimismo, planteó una segunda recomendación, la frontera norte requiere recursos para ser una frontera moderna que trabaje para el comercio, tanto como para la gente y se le tiene que invertir, no se tiene que dejar como una tercera prioridad, tiene que ser de alta prioridad.

En tercer lugar, refirió que “tiene que haber cooperación en el tema de la seguridad, y esto lo digo de manera binacional, que la Patrulla Fronteriza trabaje muy de la mano con el gobierno de México para asegurar que esa frontera tenga la seguridad que se merece la gente de México y la gente de los Estados Unidos”.