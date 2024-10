Kamala apuesta por los Tigres del Norte para evento clave en Arizona

El tiempo para que la campaña de Kamala Harris obtenga una victoria clave en Arizona se agota.

A unos días de la elección presidencial, el promedio de las casas encuestadoras más prestigiosas de Estados Unidos muestra que la candidata demócrata se encuentra a tres puntos de distancia del expresidente Donald Trump, quien lidera en la entidad.

El tema preocupa a los demócratas

Arizona es uno de los siete estados bisagra que de acuerdo con todos los expertos en este país son los que aportarán los votos clave que definirán unos comicios que se prevén como uno de los más parejos de este siglo.

El 15 de septiembre las preferencias mostraban un empate con su rival republicano.

El problema es que conforme han pasado las semanas, la balanza de preferencias potenciales hacia Trump ha ido creciente hasta alcanzar un 50 por ciento, mientras que Harris se ha quedado en un 47 por ciento.

Los Tigres del Norte presentes en la campaña de Harris

En ese contexto los demócratas han reforzado su estrategia en dicha entidad.

El 26 de octubre el gobernador Tim Walz, compañero de fórmula de Harris, sostuvo un primer evento en Phoenix que ha servido como preámbulo, que tendrá lugar este jueves 31 en la misma ciudad, pero con la participación de la candidata.

No será sólo un evento político sino también musical, que contará con la participación de la banda mexicana Los Tigres del Norte, la cual estará a cargo de cerrar el evento denominado “When We Vote We Win”(cuando votamos ganamos).

En un comunicado la campaña de la candidata demócrata ha transparentado que espera que la participación de este grupo sirva de inspiración a los votantes que aún están indecisos para que opten por Harris frente a la opción republicana.

“Estos artistas y figuras públicas son voces de confianza para millones de estadounidenses, quienes escuchan su música, los siguen en redes sociales o se inspiran en ellos de otras maneras. La campaña de Harris-Walz cree que, al usar sus voces para resaltar la importancia de esta elección, se alentará y movilizará aún más a las personas a votar», expresó la campaña en un comunicado de prensa.

Cabe señalar que la ubicación precisa del evento, que tendría lugar al mediodía hora local, no se revelará hasta pocas horas antes por motivos de seguridad.

El público general puede asistir, pero la participación estará sujeta a un registro previo vía internet y al cupo que tenga la instalación elegida para este.

Con información de Milenio