Justin Trudeau renunciará como líder del Partido Liberal

Se espera que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anuncie tan pronto como el lunes su dimisión como líder del Partido Liberal, informó el domingo el periódico local The Globe and Mail citando a tres personas familiarizadas con el asunto, que indican que no está claro si se irá inmediatamente o permanecerá como mandatario del país norteamericano hasta que su formación política elija a un nuevo líder.

Los informantes, que han hablado bajo condición de anonimato, indican que no saben con certeza cuándo hará públicos sus planes de renuncia, pero detallaron que creen que podría ocurrir antes de una reunión clave del comité nacional que tendrá lugar este miércoles.

Ese día está previsto que se reúna el grupo parlamentario liberal, donde Trudeau parece haber perdido el apoyo de la mayoría de los diputados del partido gobernante. El líder liberal intentaría así evitar la humillación de ser rechazado de forma pública por su propio partido.

Las fuentes consultadas por el periódico indicaron que no está claro si Trudeau dimitirá de forma inmediata o se mantendrá en el cargo hasta que el Partido Liberal nombre un sustituto.

Además de la revuelta en el seno del Grupo Liberal, los tres principales partidos de la oposición, incluido el socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), han anunciado que apoyan una moción de censura para derribar al Gobierno de Trudeau y forzar la convocatoria de elecciones anticipadas.

El Partido Liberal de Trudeau está en minoría en la Cámara Baja y gobierna desde las últimas elecciones generales, celebradas en 2021, con el apoyo del NPD.

Pero la oposición tiene que esperar hasta que se reanuden las sesiones de la Cámara Baja el próximo 27 de enero, cuando terminan las vacaciones navideñas del Parlamento.