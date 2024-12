Implican, mediante videos, a militares en desaparición de menores ecuatorianos

Guayaquil. La policía de Ecuador tuvo acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad de la ciudad costera de Guayaquil que implicaron a soldados en la detención de cuatro menores poco más de un día después de que fueran reportados como desaparecidos, aunque no se inició una investigación contra los militares hasta que el caso estalló públicamente 13 días después, según conoció el jueves The Associated Press.

Dos personas cercanas a la investigación dijeron a la AP que la unidad de desaparición de personas de la policía ecuatoriana solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad a las 24 horas de que desaparecieran los cuatro adolescentes de entre 11 y 15 años, tras ser detenidos por un grupo de militares, y que la empresa de vigilancia municipal Segura EP entregó las imágenes horas después.

Los familiares presentaron una denuncia el mismo día de la desaparición, el 8 de diciembre, pero el caso no se conoció públicamente hasta el sábado pasado, 13 días después, cuando familiares de los menores comenzaron a divulgarlo ante la inacción de las autoridades. Las autoridades entonces reaccionaron y dijeron que grupos de delincuencia organizada eran los responsables.

Dos días después, el lunes, se revelaron imágenes de los videos que implicaban a los militares y entonces las autoridades de seguridad de Ecuador y el Ministerio de Defensa matizaron su versión y admitieron que los menores sí fueron detenidos pero después liberados, una explicación que mantienen hasta ahora.