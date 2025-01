EU suspende trámites de visas en Colombia: ¿Para quiénes aplica esta medida?

Estados Unidos anunció, este domingo 26 de enero, la suspensión de la emisión de visas en su consulado en Bogotá como parte de una serie de represalias contra el Gobierno de Colombia, por haberse negado a recibir dos vuelos de deportación de migrantes colombianos.

Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, ordenó “la suspensión inmediata de la emisión de visas en la sección consular de la embajada de Estados Unidos en Bogotá”, dijo el Departamento de Estado a través de un comunicado.

El Gobierno estadounidense justificó esta medida por “la negativa” del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a “aceptar dos vuelos de repatriación que había autorizado previamente”.

Según el Departamento de Estado, Marco Rubio aprobó la prohibición para viajar a Estados Unidos de “las personas y sus familias que fueron responsables de la interferencia de las operaciones de los vuelos de repatriación estadounidenses”.

“Las medidas continuarán hasta que Colombia cumpla con sus obligaciones de aceptar el regreso de sus propios ciudadanos. Estados Unidos no dará marcha atrás cuando se trate de defender sus intereses de seguridad nacional”, concluyó el Departamento de Estado.

El comunicado se emitió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara este domingo la imposición de aranceles del 25 por ciento sobre todos los productos colombianos, una tarifa que se elevará al 50 por ciento dentro de una semana, y la revocación de visas para los altos cargos del Gobierno colombiano y sus familias.

Además, el mandatario ordenó inspecciones reforzadas en las aduanas y los controles fronterizos para “todos” los ciudadanos y mercancías colombianas, y la “imposición total” de sanciones fiscales, bancarias y financieras a Colombia.

En respuesta, Gustavo Petro anunció que Colombia también aplicará aranceles de entre el 25 y el 50 por ciento de los productos estadounidenses importados, aunque no dio una fecha exacta en la que se aplicarían.

El mandatario colombiano dijo que su intención no es tener un conflicto diplomático entre países; sin embargo, debe responder con aranceles ante la embestida del presidente estadounidense.

“Su bloqueo no me asusta; porque Colombia, además de ser el país de la belleza, es el corazón del mundo. Sé que ama la belleza como yo, no la irrespete y le brindará su dulzura.

“COLOMBIA A PARTIR DE HOY SE ABRE A TODO EL MUNDO, CON LOS BRAZOS ABIERTOS, SOMOS CONSTRUCTORES DE LIBERTAD, VIDA Y HUMANIDAD”, escribió el mandatario colombiano a través de una publicación en X.

Más tarde, Gustavo Petro confirmó su participación, el próximo jueves, en la reunión de urgencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) convocada por su homóloga hondureña, Xiomara Castro, por la crisis diplomática entre el país suramericano y Estados Unidos.

“Iré personalmente a Honduras a ayudar en esta reunión de presidentes latinoamericanos. No se lo han informado, pero en cuestión de semanas asumiré la presidencia de la Celac, la unidad latinoamericana”, expresó Petro en un mensaje en la red social X.

La convocatoria “urgente” fue hecha por Castro pocas horas después de una petición de Petro al no permitir el ingreso de dos aviones con ciudadanos deportados de EE.UU., mientras esas personas no reciban un trato “digno”.