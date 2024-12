Entre EU y México no debe plantearse división o construcción de muros: Ken Salazar

Ciudad de México. Entre Estados Unidos y México no debe plantearse división o la construcción de muros; por el contrario, la relación bilateral debe basarse en la cooperación, el respeto mutuo y un trato de iguales, enfatizó el embajador estadunidense en nuestro país, Ken Salazar.



A unos días de terminar con su encargo diplomático, Salazar acentuó que en materia de seguridad se requiere “muchísimo trabajo” entre ambas naciones.



En una franca alusión a la posición que ha mantenido el próximo mandatario estadunidense, el republicano Donald Trump, el representante en México de la administración del demócrata Joe Biden rechazó la división.



“Hay otra visión, ustedes la conocen muy bien, es la visión de dividir, de hacer muros, de ver a una gente inferior a otra gente, esa no es la visión de nosotros, la visión de nosotros es ser socios, iguales y de una familia. En su momento comentaré lo que viene después”, señaló durante la ceremonia de develación de la placa de la nueva sede de la embajada de Estados Unidos en México.



Más adelante, en entrevista con representantes de los medios, expresó que la cooperación en seguridad debe continuar, esto luego de la extradición del ex líder del cártel del Golfo y fundador de la organización Los Zetas, Osiel Cárdenas Guillén.



“La seguridad, eso ha sido una prioridad para nosotros. Hemos hecho un esfuerzo grande. La realidad es que se necesita muchísimo más trabajo. Eso estoy seguro que va a pasar, porque el pueblo de México merece vivir sin miedo”, expuso.



Al encabezar una de sus últimas actividades públicas como representante de Washington en México, Salazar descartó que esté en riesgo el tratado comercial entre América del Norte.



“El T-MEC es la ley internacional entre tres países, que es una ley que la firmó el presidente Trump, el presidente anterior aquí (Enrique Peña Nieto) la firmó también, entonces me parece que hay mucho apoyo y la integración económica comercial se ve todos los días con las cadenas de suministro. De verdad, los Estados Unidos dependen de México y México depende de los Estados Unidos, entonces sí hay cosas que se tienen que resolver, pero se me parece que se van a resolver por lo mejor”.



Interrogado sobre el próximo embajador de Estados Unidos en México —Ron Johnson, designado por Trump—, el diplomático le deseó lo mejor. “Como hablábamos hoy el embajador, hace un rato, la relación es larga, entonces se pasarán presidentes allá, sexenios acá, pero la relación entre Estados Unidos y México será para siempre, entonces yo les deseo a los que vienen siempre lo mejor y en eso tengo confianza que vamos en buen camino”.



En su discurso, destacó que la nueva sede de la embajada de su país en México será la más grande del mundo, con una extensión de 100 mil metros cuadrados y una inversión mil millones de dólares, construida por trabajadores mexicanos y estadunidenses, y que para el embajador representa un compromiso tangible de la relación entre ambas naciones.