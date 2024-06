Encuentran los restos del avión que transportaba al vicepresidente de Malaui

Equipos de búsqueda han localizado este martes los restos del avión que transportaba al vicepresidente de Malaui, Saulos Chilima, y a otras nueve personas, el cual había desaparecido de los radares mientras se desplazaba de Lilongüe a Mzuzu en la mañana de este lunes.

#BREAKING All 10 passengers, including Malawi’s vice president Saulos Chilima, are dead after wreckage of their Dornier 228 military plane which was reported missing shortly after 10AM on Monday was found in the Chikangawa Forest pic.twitter.com/IQR5fkhPd5

