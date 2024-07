El reto de emigrar a Alemania como enfermera

El camino que Celeste Ramírez Aguilera (30) ha recorrido para llegar a Alemania ha sido largo y con una alta dosis de inversión de esfuerzo personal, dedicación y empeño. Reconoce a su familia como una pieza esencial en el desarrollo de su carrera como licenciada en enfermería.

Egresada de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo en el año 2017, completó cuatro años del programa de licenciatura en el ámbito académico aunado a un año de servicio social. Desempeñando su trabajo entre una clínica privada y una estancia geriátrica en Morelia, en 2021 la joven enfermera se entera de que Alemania reclutaba personal del área de enfermería.

La necesidad urgente de personal especializado

En Alemania la necesidad de personal en el área de cuidados ha llegado a niveles alarmantes. Los asilos para personas de la tercera edad se encuentran sobrecargados y sobrepoblados.

Los programas de reclutamiento cuentan ya con la experiencia necesaria para enfocarse y lograr que personal capacitado cubra los huecos que el país no puede cubrir con los jóvenes alemanes.

No solo el área de la salud se enfrenta a esta situación. Las cifras no mienten y los últimos reportes indican que el país requiere de cubrir 800 mil plazas con personal especializado. Los ciudadanos europeos si acaso pueden solventar esta situación con un máximo de 400 especialistas. Las empresas se enfrentan a graves problemas tanto en el sector salud, en áreas técnicas o de transporte por poner un ejemplo.

Decisión con fuerte impacto emocional y gran empeño

Emigrar a Alemania ha sido para Celeste una experiencia enriquecedora tanto profesional como personalmente. El contacto fue a través de Educaro, una empresa alemana de reclutamiento para personal del sector salud con filial en México que inició sus actividades hace ya una década.

Al enviar la documentación necesaria, una semana después recibe invitación para una entrevista.

El desarrollo tecnológico de Alemania, el financiamiento de capacitación continua, la experiencia acumulada en un país tan contrastante, motivaron a Celeste Ramírez a dar el paso de emigrar.

Una vez aceptada en el programa de reclutamiento todavía hubo de pasar año y medio para ocupar una plaza en un hospital alemán.

El hospital que solicita el personal financia desde el inicio hasta la llegada a Alemania el proceso. Esto se tradujo en una beca que le permitió a la joven mexicana concentrarse en su objetivo siendo cubiertas sus necesidades básicas.

Celeste Ramírez lo explica de la siguiente manera; “es importante tener claro que no todos los enfermeros o enfermeras que se encontraban en el proceso contaban con este tipo de apoyo; el Hospital Helios de Gifhorn en el norte de Alemania donde me encuentro actualmente laborando, desde el inicio hasta el día de hoy acompaña y esta siempre pendiente del desarrollo de mi proceso de integración; mi entorno laboral es agradable, el hospital Helios ha sido generoso en sus apoyos; esto no es algo sobreentendido, tengo compañeros que en México durante el periodo de preparación para venir a Alemania, se veían obligados a seguir laborando y paralelamente tomaban los cursos de alemán”.

Esto quiere decir que las condiciones para ofrecer apoyo por parte de Alemania a las enfermeras o enfermeros mexicanos depende exclusivamente del hospital o clínica que contrata.

En el caso de Celeste el proceso arrancó con un curso intensivo de alemán en línea durante siete meses, cinco horas de lunes a viernes. Las dificultades para lograr un dominio de la lengua alemana que le permitiera emigrar las expresa así: “la gramática me era y me sigue siendo muy compleja y la pronunciación aún más, tenía que invertir diariamente dos o tres horas más para cumplir con mis tareas, esto era un trabajo de tiempo completo que me dejaba totalmente fatigada”.

La beca que recibió fue otorgada con el objetivo de concentrarse en un cien por ciento en la tarea a realizar a futuro en el país germano.

El hospital Helios en Gifhorn, institución modelo de enfoque humanista

La clínica u hospital que solicita el personal en Alemania, establece vínculo directo con la instancia educativa que avala el reconocimiento académico de sus candidatos.

Educaro es la empresa reclutadora de personal del área de salud. Celeste Ramírez continua con su relato; “en el período de aprendizaje del alemán, paralelamente se realiza una entrevista con los directivos del hospital y personal del área de integración; me sentí muy nerviosa pero me había preparado con ahínco para ese momento pues ya me había informado con detalles de la empresa. Helios que administra 87 hospitales y 120 centros médicos de atención en todo Alemania además de ser de orientación humanista”.

Llega el momento de emigrar

La empresa reclutadora realiza los trámites de visa de trabajo y solventa los gastos de viaje. Celeste llegó a Alemania junto con otras 16 enfermeras y enfermeros en octubre de 2022. El hospital Helios realizó los trámites de hospedaje y asigna un departamento amueblado a compartir entre 3 o 4 enfermeras o enfermeros.

Asigna también un apoyo económico durante los primeros días y un mentor para la exitosa incorporación laboral en el hospital. Esto implica también aplicar in situ la competencia en la lengua alemana. En sus propias palabras, Celeste Ramírez lo expresa de la siguiente manera:

“El reto más fuerte a enfrentar al llegar a Alemania es la dificultad que conlleva la comunicación en lengua alemana; me era posible resolver la cotidianidad, en mi área de trabajo a pesar de contar con un compañera que estaba asignada a apoyarme, fue después de un año que me sentí un poco más segura”.

Convalidación de estudios; un gran reto

En el caso de Celeste el hospital exigía como requisito realizar el examen de convalidación de estudios. Para esto recibió un curso para la preparación del examen. Se evalúan por parte de dos examinadores todos los aspectos que conllevan tanto el correcto manejo del paciente, materiales de trabajo, dominio del espacio, competencia social y la elaboración escrita del plan de cuidados de un paciente.

Un día después hay que someterse a un examen oral. Este consiste en la presentación de una historia clínica. Así lo detalla la joven mexicana. “ Los evaluadores asignan la historia clínica con un padecimiento concreto con 15 minutos para la elaboración de notas; pasado este período en 30 minutos hay que explicar todo lo referente al paciente, desarrollo de la enfermedad y los cuidados sugeridos.

Una sesión de preguntas y respuestas es la parte final de la evaluación y ese mismo día se reciben los resultados”.

La talentosa joven mexicana Celeste Ramírez Aguilera aprobó el examen de convalidación el 20 de noviembre de 2023.

Su experiencia le permite ya atreverse a expresar algunas recomendaciones para todos aquellos jóvenes enfermeras o enfermeros que pretendan emigrar a Alemania.

“Esforzarse en aprender el idioma, no desesperarse por lo difícil que pueda parecer, no tener miedo a cometer errores y atreverse a vivir la experiencia de conocer una nueva cultura y su historia”.

También existen casos de jóvenes que han decidido regresar a México ante las inmensas barreras que implica adaptarse a un país con enormes contrastes en un sinfín de áreas; “Para aquellos que han decidido regresar a México, valorarlo como una experiencia enriquecedora, aplicar los conocimientos adquiridos en Alemania en nuestro país y siempre dejar la puerta abierta ante la posibilidad de un regreso.