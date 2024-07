Ejecuciones masivas en la calle y durante una fiesta en Chile

Un fin de semana sangriento que dejó 19 muertes por homicidio en la capital chilena, y al menos una decena de heridos de diversa gravedad, precipitó el agravamiento de la crisis de inseguridad al punto que desde sectores del propio oficialismo se exige al gobierno declarar el Estado de Sitio para militarizar la ciudad.

Los crímenes, todos a punta de armas de fuego, tuvieron lugar en diferentes sectores entre el viernes y el amanecer del martes, pero fueron dos sucesos los que gatillaron más alarma. El primero tuvo lugar la noche del sábado en el municipio de Quilicura, donde cuatro menores de edad -de 13, 16 y 17 años- que participaban de un cumpleaños en la vía pública, recibieron 40 disparos desde un vehículo. El segundo, descubierto al despuntar el martes en la localidad de Lampa, unos 20 kilómetros al norte, pasó al interior de una parcela donde transcurría una fiesta, desatándose un baleó que dejó cinco cadáveres, cuatro de nacionalidad venezolana y el quinto dominicano.

Ahí, siete personas fueron arrestadas, todas extranjeras.

El presidente Gabriel Boric, en visita de Estado a Paraguay, admitió que «hay sin lugar a dudas, una situación grave, donde tenemos un enemigo que espero sea común, que es el narcotráfico y el crimen organizado: ese es un enemigo del Estado y lo vamos a perseguir y combatir en todas partes», durante un punto de prensa junto al mandatario anfitrión, Santiago Peña.

Respecto de lanzar a los militares a las calles, el gobernante chileno estimó que «la experiencia comparada respecto a lo que significa involucrar a Fuerzas Armadas, que no están preparadas para esto en particular en zonas urbanas, no es positiva».

Pero agregó que “sin embargo, yo no descarto ninguna herramienta constitucional, lo que importa es que las herramientas den resultados y que actualmente se han utilizado en la Región Metropolitana no han tenido los resultados esperados».

La ola de asesinatos hizo que la oposición derechista reclamara la destitución de la ministra del Interior, Carolina Tohá, responsable de la seguridad pública, pero fue desde las filas gubernamentales donde surgió la demanda de militarizar la ciudad, por boca de parlamentarios socialistas.

Según el senador José Miguel Insulza, “el Gobierno debe decretar Estado de Sitio en la Región Metropolitana. Esto se puede ir naturalizando y, si eso ocurre, entramos en zona de no retorno».

Según él, es necesario “un gesto simbólico pero indispensable” porque “cuando se empieza a hablar de 20 muertos en un fin de semana, estamos, por así decirlo, en situaciones salvadoreñas”.

El gobierno y el Ministerio Público, sesionando de emergencia, anunciaron una “fuerza de tarea conjunta” de las policías, con apoyo de la Fiscalía, para “mejorar capacidades de inteligencia, más acciones preventivas en territorios donde hay concentración de actividades ilegales o presencia de grupos criminales y actuar antes que se cometan los delitos», dijo Tohá, junto al reforzamiento policial en las calles.

El recuento oficial dice que hasta julio de 2024 hubo 593 homicidios frente a 609 a igual fecha en 2023. De aquellos, el 40 por ciento ocurre en Santiago, donde a la fecha se acumulan 256 frente a 253 a igual plazo del año pasado.