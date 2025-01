Deja 10 muertos atropellamiento masivo en Nueva Orleans

Un conductor provocó una carnicería en el famoso Barrio Francés de Nueva Orleans la madrugada del día de Año Nuevo, embistiendo una camioneta contra una multitud y matando a 10 personas antes de ser abatido a tiros por la policía, informaron las autoridades.

Más de 30 personas resultaron heridas en el ataque, que el FBI investiga como un acto de terrorismo.

El conductor murió en un tiroteo con la policía después del ataque alrededor de las 3:15 a.m. El miércoles a lo largo de la calle Bourbon, cerca de la calle Canal, en un área repleta de juerguistas de Año Nuevo, dijo el FBI.

Los investigadores estaban peinando el Barrio Francés en busca de posibles artefactos explosivos, dijo un funcionario policial a The Associated Press. El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con la AP bajo condición de anonimato.

La agente especial adjunta a cargo del FBI, Alethea Duncan, dijo que las autoridades estaban investigando al menos un presunto artefacto explosivo improvisado en la escena.

En una conferencia de prensa, la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, describió los asesinatos como un «ataque terrorista» y el jefe de policía de la ciudad dijo que el acto fue claramente intencional.

La superintendente de la policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick, dijo que el conductor estaba «empeñado en crear la carnicería y el daño que causó».

Información tomada de AP