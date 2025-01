Defiende Esteban Moctezuma su labor al frente de embajada de México en EU

Con un llamado a la unidad nacional para hacer frente a los retos de las políticas del presidente Donald Trump, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán defendió este martes su labor y señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha decido que él se mantenga al frente de la Embajada.

“Ella determinó por el momento mi permanencia en la embajada para decidir precisamente en función de los nuevos tiempos y sus exigencias”, dijo el diplomático en un video en la plataforma X.

“Mi decisión ante la presidenta fue seguir haciendo y apoyando en lo que me solicite, porque soy un soldado de México y vivimos momentos que invitan a la unidad de todos para defender a nuestra gente y a nuestros intereses nacionales. Me ha pedido apoyarla y así será. Un día, un mes, un año más, ella lo decidirá en función de lo que México necesite, porque no es tiempo de vanidades ni de actitudes egoístas”, aseveró.

Sostuvo que como titular de la delegación diplomática mexicana en Washington, puesto que ocupa desde 2021, su “responsabilidad y convicción es dar la cara por México, por sus logros sociales, por su promoción económica turística, pero sobre todo, dar la cara por nuestra gente”.

“Cumplí frente al gobierno de Biden, no obstante las complejas condiciones en que encontré la relación bilateral”, agregó Moctezuma Barragán, quien señaló que durante ese periodo se concretaron cuatro encuentros entre el entonces mandatario estadounidense y el ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador

Añadió que “como pocos lo han hecho”, él ha visitado los centros de detención de migrantes y los campos agrícolas donde trabajan los mexicanos.

“¿Y por qué todo esto? Porque creo en Norteamérica, creo que México debe defender sus intereses como parte de una región productiva y sobre todo una región que impulse valores humanistas. Nuestra relación económica con Estados Unidos significa casi la mitad de nuestro producto interno bruto y lo tenemos que cuidar siempre porque eso es la fuente del mayor empleo posible en México. Y lo más importante también, casi 40 millones de habitantes de este país, de Estados Unidos, tienen ascendencia mexicana”, agregó.

“Unidad, México, unidad es lo que necesitamos y lo que en alguna época nos ha hecho falta en nuestra historia, por cierto. Aquí no estamos valorando futuros personales, aquí no importan las carreras individuales o las pretensiones políticas propias”, sostuvo.

Sostuvo que en la relación con el país vecino “habrá momentos difíciles y también alentadores”, pero opinó que a México le va a ir bien, pues los integrantes del gobierno de Sheinbaum Pardo “nos preparamos para transitar el cambio de paradigma sobre el papel de Estados Unidos en el mundo que impulsa el presidente Donald Trump”.

“A lo largo del trabajo bilateral y cuando salgan a la luz las aportaciones de nuestros con nacionales a la vida diaria estadounidense, aquí en Estados Unidos irá quedando claro que México no es el problema, sino parte importante de la solución”.