Cuba sufre un apagón masivo tras desconexión total del sistema energético

El sistema eléctrico de Cuba colapsó el viernes por la caída en el funcionamiento de una de las mayores centrales termoeléctricas de la isla, horas después del mayor corte de electricidad que afectó a la mitad de la población, y sin que haya certeza sobre cuándo se restablecerá completamente el servicio.

El Ministerio de Energía y Minas informó en un mensaje en X, antes Twitter, que a las 11.00 de la mañana, hora local, “se produjo la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional” debido a la salida imprevista de funcionamiento de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, en la provincia de Matanzas.

A las ocho de la noche, un reporte oficial indicó que algunas áreas en todas las provincias ya contaban con el servicio, al tiempo que varios municipios de la capital comenzaban a verse iluminados. Pero no se precisó el tiempo que se espera para normalizar el sistema.

La estatal Unión Eléctrica (UNE), que controla el sistema energético nacional, había indicado más temprano que se estaba distribuyendo energía a algunas áreas con generadores y que una planta termoeléctrica alimentada con gas había iniciado operaciones.

Varias llamadas de The Associated Press a las autoridades para esclarecer el alcance del apagón o a cuántos hogares afectaba no fueron respondidas. Además de Guiteras, Cuba tiene varias otras centrales y plantas pero se desconoce si están funcionando o están también paralizadas.

“Desde la dirección del país estamos dedicando absoluta prioridad a la atención y solución de esta contingencia energética de alta sensibilidad para la nación. No habrá descanso hasta su restablecimiento”, indicó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en X.

Un locutor oficial de la televisión cubana dijo en la televisión estatal que el país se quedó “sin generación” e insistió: “Cero generación”.

